Patrimonio artistico ma anche cucina romana e luxury. Parte la campagna di promozione dell'immagine di Roma, pianificata dal Campidoglio, per richiamare i visitatori italiani e stranieri. In particolare gli americani, che da soli rappresentano il 70% dei turisti esteri. La collaborazione con il network televisivo Reach Tv, presente nei principali 75 aeroporti del Nord America, permetterà di entrare negli hub che hanno voli diretti su Roma, anche con protocolli Covid tested.

Un video che illustra le eccellenze della tradizione culinaria romana e le nuove tendenze gastronomiche e due filmati che raccontano il lato più cool e più luxury dell'accoglienza e dei servizi della città saranno trasmessi ogni 60 minuti, per 18 ore al giorno, negli scali di Newark, New York LaGuardia, Los Angeles, Miami, Boston e Dallas dal 14 maggio al 14 giugno. Prossima fermata Roma' è invece la campagna pubblicitaria che mira a promuovere i viaggi di prossimità in 15 città italiane (Milano, Torino, Firenze, Bologna, Genova, Bergamo, Brescia, Como, Venezia, Bari, Salerno, Napoli, Perugia, Ancona, Parma).

Una cartellonistica sui mezzi pubblici inviterà a scoprire le bellezze della capitale proponendo luoghi suggestivi e itinerari inediti per chi ama l'arte, la storia e l'outdoor. Dal 31 maggio al 20 giugno, inoltre, saranno veicolati video promozionali della capitale attraverso impianti digital vision nelle metropolitane di Milano (83 schermi), Torino (26) e Napoli (26). Nel litorale laziale rileviamo prenotazioni all'80-90% presso stabilimenti balneari e case vacanza. Le richieste nel settore alberghiero sono invece ferme al 30%. Roma e le città d'arte registrano prenotazioni pari a zero. Roma vive di turismo, soprattutto del Nord America. Possiamo sperare in settembre, afferma Daniele Brocchi, coordinatore di Assoturismo Confesercenti Roma.

