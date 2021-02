Flavia Scicchitano

Passeggeri come sardine sui vagoni della metro A di Roma. Il tutto in barba alle regole anti-Covid. Ìeri nuova mattinata di passione per i cittadini della capitale alle prese con i mezzi pubblici. Poco dopo le ore 9, infatti, le corse sulla linea metropolitana si sono interrotte a causa di un intervento tecnico resosi necessario a seguito di un atto vandalico.

Dai primi accertamenti dei tecnici dell'Atac sembra che qualcuno abbia premuto i pulsanti emergenza in una delle stazioni provocando un blackout su tutta la linea. Il servizio è stato riattivato dopo alcuni minuti con residui forti ritardi. La conseguenza in pieno orario di punta: centinaia di utenti assiepati sulle banchine ad attendere i treni e vagoni stracolmi, con evidenti assembramenti in diverse stazioni. Immediata l'esplosione di rabbia sui social.

Un altro buongiorno di disagio. Annamo bene, scrive un'utente su Twitter postando una foto da cui emerge l'assenza totale del distanziamento prescritto per contenere la diffusione dei contagi alla stazione San Giovanni. Buongiorno da Atac che vi trasporta dalla zona gialla ala quella rossa, scrive un altro, allegando a corredo un video che mostra la calca a bordo dei vagoni.

