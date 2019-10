Flavia Scicchitano

Oltre due anni di mancata approvazione del bilancio consuntivo, le dimissioni del consiglio di amministrazione (per la quinta volta in tre anni), e una paralisi che sta logorando lavoratori e cittadini. Contro il declino dell'Ama domani i dipendenti della municipalizzata romana scenderanno in piazza per lamentare il costante peggioramento delle condizioni di lavoro e del servizio.

Una crisi, quella dell'azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti, da tempo in collisione con il Campidoglio, su cui è stato ascoltato anche il presidente del collegio sindacale di Ama, Mauro Lonardo, durante la commissione Trasparenza: se Ama non procederà alla cancellazione o alla svalutazione dei 18 milioni di crediti per servizi cimiteriali - ha detto chiaramente - Roma Capitale non approverà il bilancio 2017 della partecipata.

«Il bilancio 2017, al di là dei 18,3 milioni sarà in perdita. Anche il bilancio 2018 sarà in perdita, Ama ha perso il Tmb Salario che aveva un valore contabile intorno ai 17-18 milioni. Sarei sorpreso se non fosse in perdita. A questo punto - ha sottolineato Lonardo - il bilancio 2019 diventa centrale. Ricordo che in questo ultimo periodo i costi tra raccolta e spazzamento sono esplosi per la carenza impiantistica». E ancora, ha aggiunto il presidente del collegio dei sindaci di Ama: «È auspicabile che si chiuda l'istruttoria della Ragioneria (sul progetto di bilancio 2017) sennò mandiamo un altro amministratore a schiantarsi». Dunque, dopo avere annunciato l'interruzione delle relazioni sindacali, i sindacati sono pronti all'agitazione.

«La situazione di precarietà in cui da due anni a questa parte è stata spinta la partecipata è sotto gli occhi di tutti - ha attaccato la Cgil Roma e Lazio - La mancanza di scelte incisive adesso appare irresponsabile. L'unico vero progetto sembra quello di mandare un intero sistema al collasso. Non è pensabile che, senza aver progettato un solo impianto, avendo spinto su un porta a porta fatto male e portato avanti peggio, si continuino a mandare messaggi tranquillizzanti mentre la casa brucia. Il ciclo va commissariato e servono soluzioni straordinarie per aiutare la Capitale nell'immediato e dare a Roma un'impiantistica».

Lunedì 14 Ottobre 2019, 05:01

