Nuovi 157 casi positivi al coronavirus nel Lazio, con 10 decessi, 63 persone guarite in tutto e 3.447 uscite dalla sorveglianza domiciliare.

24 ORE DI SPERANZA. Numeri in calo rispetto agli ultimi tre giorni - con una media di contagi di 187 al giorno - e che portano il totale dei casi esaminati a 1540. «Registriamo un dato in calo rispetto alle ultime 24 ore, per la prima volta un trend all'11% - commenta l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato -. Non dobbiamo farci illusioni e tenere alta la guardia, questa settimana sarà molto importante. Il sistema sanitario regionale sta reggendo bene».

La fotografia di quanto sta accadendo a Roma e nel resto della regione sul fronte della diffusione del virus si può leggere nella tabella pubbicata in questa pagina. Quello che emerge è una situazione tenuta finora abbastanza sotto controllo, che induce a continuare così.

AGENTE GUARITO. Sta meglio anche il poliziotto di Pomezia ricoverato allo Spallanzani: respira autonomamente.

MEDICI INFETTATI. Sono 84 attualmente i medici positivi al Covid-19 nella Capitale. A dirlo il presidente dell'Ordine dei Medici di Roma, Antonio Magi: «Due sono ricoverati in ospedale in osservazione e non sono gravi, gli altri in isolamento domiciliare».

IDENTIKIT DEI PAZIENTI. Da un'analisi dell'Unità di crisi Covid-19 della Regione Lazio emerge che dei casi finora confermati il 50% è ricoverato in una strutta sanitaria, il 36% è in isolamento domiciliare e il 6% è in terapia intensiva. I guariti sono il 4%. L'età media dei positivi è 59 anni; 61% maschi e 39% femmine; il 47,1% risiede a Roma, il 23,3% nella Provincia, il 6,3% a Frosinone, il 2,2% a Rieti, il 6,8% a Viterbo e il 12,9% a Latina. L'1,4% proviene da fuori regione.

TAMPONI. «Il Lazio è la quarta regione per numero di tamponi - osserva D'Amato - Solo domenica, ne abbiamo fatti 4 mila, il 20% al personale sanitario». Il totale: 17.845.

ESAME. Si svolgerà oggi l'autopsia sul 34enne di Cave deceduto domenica a Roma. Dal 6 all'8 marzo era stato a Barcellona assieme con altri amici che sono stati posti in isolamento fiduciario. Il 9 marzo è tornato in servizio presso il call center dove lavorava e martedì 10 - con il comparire dei primi sintomi - si è auto isolato in casa. Mercoledì 11 marzo inizia a sentirsi poco bene e lunedì 16 veniva ricoverato in gravi condizioni presso il Policlinico di Tor Vergata.

Ultimo aggiornamento: Martedì 24 Marzo 2020, 05:01

