Flavia ScicchitanoNubifragi, allagamenti, strade interrotte, case evacuate, disagi per i voli e per tutti i collegamenti. Il maltempo colpisce di nuovo l'Italia e mette in ginocchio la Sardegna meridionale, devastata da piogge torrenziali e inondazioni. Così l'isola, in allerta rossa fino alla mezzanotte di oggi, ha rivissuto l'incubo delle alluvioni. La zona di Capoterra, a una ventina di chilometri da Cagliari, è stata spazzata da violenti acquazzoni. Situazione critica anche nelle vicine Uta, Castiadas e nell'Ogliastra tra fiumi esondati, scuole chiuse, ponti sbarrati, e diverse persone portate al sicuro in extremis dalle forze dell'ordine.Il ponte sul rio Santa Lucia lungo la statale 195 che collega Cagliari a Capoterra è crollato tagliando la statale in due. Ora la preoccupazione si estende al nord-ovest della penisola, in particolare in Liguria di ponente e Piemonte, dove sono previsti nubifragi che potrebbero raggiungere i 200-300 litri d'acqua per metro quadrato in 12 ore.Ma la forte perturbazione atlantica sta spaventando tutta Europa, portando morte e distruzione. Dieci persone hanno perso la vita a Maiorca per le piogge torrenziali che nelle ultime ore hanno travolto la principale isola dell'arcipelago spagnolo delle Baleari. Tra le vittime anche due turisti britannici. Il più colpito il villaggio di Sant Llorenç des Cardassar, a 60 chilometri da Palma, devastato dal passaggio delle acque di un torrente, normalmente asciutto, straripato dopo le intense piogge. Centinaia di persone sono state evacuate dalle loro case.A correre in soccorso dei suoi concittadini il tennista maiorchino Rafa Nadal. Il numero 1 del tennis mondiale ha offerto ospitalità nelle strutture del suo Rafa Nadal Sports Centre e della Rafa Nadal Academy a tutti gli sfollati suoi conterranei.riproduzione riservata ®