Flavia Scicchitano

Niente mascherine, tute e guanti. Nessuna procedura definita per andare a visitare i pazienti a domicilio senza rischiare di contrarre il virus e allargare così la sfera dei contagi. E molta confusione sui criteri per l'esecuzione dei tamponi.

È l'allarme lanciato dal Sindacato medici italiani del Lazio (Smi), che denuncia il persistere di diverse criticità nella gestione dell'emergenza coronavirus: «Dal 24 febbraio abbiamo presentato una serie di richieste alla Regione ma sono rimaste inascoltate - spiega Cristina Patrizi, responsabile Area Convenzionata dello Smi Lazio -. La Medicina generale è il primo filtro con i cittadini ma non è stata creata una rete per la gestione dell'emergenza. E' saltato completamente il collegamento con i Sisp (Servizio d'Igiene e Sanità Pubblica aziendali), che devono riscontrare le richieste di quarantena e sorveglianza domiciliare, e non abbiamo riscontri alle infinite segnalazioni che dai medici di famiglia inviano ai Sisp. Non sappiamo neanche quali dei nostri pazienti sospetti Covid potrà accedere al tampone di conferma né quale sistema di protezione dei medici di famiglia potrà prevenire il contagio massivo degli stessi. Mancano le mascherine e tutti i dispositivi per visitare a domicilio pazienti sospetti, ci vestiamo in mezzo alla strada o nei portoni, e non abbiamo modo per smaltire i rifiuti».

Dunque, il sindacato ribadisce le proprie richieste: «Chiediamo di partecipare subito alla task force regionale per l'emergenza. Ai medici che hanno contatti diretti con pazienti sospetti va fatto subito uno screening e non solo se si presentano sintomi: i mii colleghi continuano a lavorare, ma questo comporta anche il rischio di una possibile diffusione dell'infezione».

Inoltre l'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri di Roma (Omceo), in considerazione del pesante impegno che coinvolge tutto il personale sanitario, anche per quanto concerne orari e turni di lavoro nei vari presidi della città alla luce del blocco del trasporto pubblico dalle ore 21.00, chiede «che sia offerta la possibilità di usufruire di car sharing a quei medici, infermieri e operatori che non possono avvalersi di un proprio mezzo privato per tornare a casa o per prendere servizio dopo tale ora».

Ultimo aggiornamento: Martedì 17 Marzo 2020, 05:01

