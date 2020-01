Flavia Scicchitano

Niente da fare per la riapertura della metro Barberini di Roma. L'Ufficio speciale trasporti a impianti fissi del Ministero, non ha dato il nulla osta dopo gli ultimi controlli sulle scale mobili della fermata. E così la fermata della linea A, snodo cruciale per il centro della capitale, dovrà restare ancora chiusa. Lo slittamento, come anticipato da La Repubblica, è stato deciso a seguito del sopralluogo di martedì scorso da parte degli ingegneri dell'Ustif sull'ultima scala che aspettava il collaudo.

In tutto, infatti, nella stazione Barberini, gli impianti sono sei, ma ne bastano quattro funzionanti per riaprire in uscita: di questi però uno non ha ottenuto il via libera. Dunque, altri lavori per la messa in sicurezza, e l'apertura, prevista per oggi, rinviata «almeno di una settimana». Tra uno slittamento e l'altro la metro Barberini è off limits ormai da oltre 300 giorni. La stazione fu chiusa il 21 marzo scorso, quando i gradini di una scala di risalita collassarono improvvisamente sotto i piedi dei passeggeri, senza provocare feriti. Barberini venne allora sequestrata dall'Autorità giudiziaria.

Lo stesso accadde alla fermata di Repubblica, quando il 23 ottobre 2018 nel crollo di una scala rimasero ferite 24 persone. Lo stop per dieci mesi di una stazione tanto cruciale per la viabilità cittadina e il turismo di Roma ha fatto infuriare residenti e commercianti, sul piede di guerra ormai da molti mesi. Dopo la serrata generale di dicembre in segno di protesta, la situazione non è ancora cambiata: «Con Barberini si vogliono battere i record, invece che tagliare i nastri la Raggi mette i sigilli; al più apre eterni cantieri e immobilizza la Città - afferma il consigliere capitolino della Lega, Davide Bordoni - La stazione della metro A che non rinasce sta per compiere un anno. La Raggi, che non si è mai scusata pubblicamente per questa vergogna, venga a festeggiare con i romani un anno di disservizi, disagi infiniti, perdite economiche con un danno al commercio non quantificabile».

«Roma è ormai una città invivibile, in cui i cittadini sono costretti a combattere, senza sosta, con le varie emergenze - attacca Maria Spena, deputata di Forza Italia - Il 23 marzo festeggeremo un anno della chiusura della fermata Barberini».

Venerdì 24 Gennaio 2020, 05:01

