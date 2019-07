Flavia Scicchitano

Mucchi di sacchetti si accumulano attorno ai cassonetti: restano in strada fino a 300 tonnellate al giorno, circa un decimo della media giornaliera della raccolta indifferenziata. A complicare la situazione si aggiunge il grande caldo di questi giorni, che porta la frazione umida a marcire più velocemente, moltiplicando miasmi e cattivi odori.

Nella capitale torna ad aleggiare lo spettro dell'emergenza nella raccolta e lo smaltimento dei rifiuti mentre le Asl cominciano a parlare di possibile rischio di emergenza sanitaria. E allora da giorni si rincorrono i rimpalli di accuse e competenze tra il Campidoglio e Regione Lazio. E se il Campidoglio ha scritto al ministro dell'Ambiente per un incontro sulla situazione dei rifiuti di Roma, il ministero ha scritto a Roma Capitale per sapere cosa ha intenzione di fare per garantire l'ordinario servizio di raccolta. «Anche a causa delle note vicende che hanno riguardato e riguardano gli impianti di trattamento immediatamente a valle della raccolta - si legge nella lettera del dicastero - si rileva che nell'ambito urbano di Roma è tornata a verificarsi una situazione di grave stallo dell'attività di raccolta dei rifiuti, tale che non paiono ingiustificate preoccupazioni per lo stato della salute umana e dell'ambiente».

Alla base c'è il problema dell'impiantistica. Dopo la chiusura ad ottobre 2013 della discarica di Malagrotta la città tratta le 3.000 tonnellate giornaliere di indifferenziato in appena tre impianti Tmb. Un quarto, quello del Salario, è andato a fuoco a dicembre dello scorso anno. Da marzo è noto che i due Tmb di Malagrotta in estate avrebbero lavorato sotto ritmo. E da inizio giugno fino a metà settembre le strutture saranno oggetto di manutenzione, accogliendo così circa 500 tonnellate in meno al giorno rispetto alla media di 1.250. Ecco allora che la Raggi ha annunciato il rafforzamento della produzione a Rocca Cencia e Ostia, ma i comitati sono sul piede di guerra.

Lunedì 1 Luglio 2019, 05:01

