Flavia Scicchitano

Mobilitazione ai massimi livelli contro l'arrivo dei camion con la spazzatura di Roma a Civitavecchia: mille tonnellate di rifiuti in più ogni giorno, come previsto dalla soluzione ponte individuata e decisa con ordinanza da Virginia Raggi per scongiurare l'ennesima crisi nella raccolta dell'immondizia della capitale. E la resistenza non ha tardato a manifestarsi.

«Non possiamo diventare la pattumiera di Roma - ha attaccato il sindaco di Civitavecchia, Ernesto Tedesco - Non è tollerabile, mi viene recapitata un'ordinanza senza nemmeno un minimo di interlocuzione. Stare sotto il giogo di Roma a queste condizioni a me non sta bene».

Ieri a Civitavecchia la polizia locale era schierata all'esterno della discarica per controllare in maniera capillare tutto il traffico in uscita e in entrata dal sito.

«I camion non sono stati bloccati, ho mandato alla discarica la polizia locale per effettuare verifiche e controlli, la discarica non è alla fine di un'autostrada: la strada ha problemi di viabilità, di sicurezza - prosegue ancora Tedesco - tutto questo avviene in un territorio del quale io sono responsabile anche sotto il profilo igienico-sanitario. Infatti ho chiesto anche alla Asl di fare le opportune verifiche».

E a Civitavecchia ieri è arrivato anche Matteo Salvini. Nel corso di una protesta messa in atto dai cittadini contro il possibile arrivo dei camion con i rifiuti da Roma, il leader della Lega ha parlato: «Il sindaco ha scritto all'Asl, ha fatto ricorso al Tar, è persona civile, ma io sono pronto a sedermi per strada per bloccare i camion. E sono pronto a tornare».

«Non posso intervenire sui rapporti del titolare della discarica con i suoi interlocutori - ha detto ancora Tedesco - però un conto è che viene gestita un'attività normale, altro è quando vengono conferite dalle mille alle 1.200 tonnellate al giorno, perché Roma già conferisce una parte dei suoi rifiuti qui a Civitavecchia, e non dimentichiamo che c'è anche l'ordinanza di Zingaretti per il conferimento di altri rifiuti. Per non parlare del continuo rimpallo di responsabilità tra Raggi e Zingaretti: loro giocano a di chi è la colpa dell'attuale situazione e Civitavecchia raccoglie. Non è accettabile e nel limite e nel rispetto delle leggi farò di tutto per non portare avanti questa idea scellerata».

riproduzione riservata ®

Mercoledì 27 Novembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA