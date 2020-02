Flavia Scicchitano

Meno di un mese e nella capitale si torna a votare. Il prossimo 1 marzo (dalle 7 alle 23), data individuata dal Consiglio dei ministri, i romani residenti nel collegio uninominale n. 1 della XV Circoscrizione Lazio 1, il collegio vinto da Paolo Gentiloni con il Pd alle politiche del 2018, saranno chiamati alle urne per le elezioni suppletive. Si dovrà eleggere il sostituto di Gentiloni, il cui seggio alla Camera è rimasto vacante dopo le dimissioni date per rivestire la carica di commissario europeo.

Nel Collegio del centro storico di Roma, roccaforte del centrosinistra, si profila dunque una sfida a tre. I principali candidati sono il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, candidato di Pd, Italia Viva, Sinistra Italiana ed Articolo 1, e Maurizio Leo, avvocato, professore di diritto tributario e già 3 volte deputato e assessore al Bilancio nella giunta capitolina di Gianni Alemanno, sostenuto da Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia. Per il Movimento 5 Stelle correrà invece Rossella Rendina, attivista pentastellata del litorale romano, architetto, scelta senza consultazione sulla piattaforma Rousseau perché, come spiegato dal Blog delle Stelle, sarebbe stata l'unica candidata ad aver rispettato tutti i requisiti previsti dal Regolamento.

Il collegio, poco meno di 160 mila aventi diritto al voto, comprende rioni come Monti, Campo Marzio, Esquilino, Celio, Testaccio, Trastevere, Prati, Trionfale, Flaminio, che negli ultimi decenni hanno sempre votato centrosinistra. Le elezioni saranno quindi un test per i diversi schieramenti in campo e per la tenuta dell'amministrazione capitolina. Obiettivo del centrodestra, ora a trazione Lega, è infatti quello di strappare un collegio roccaforte' della sinistra per mettere in difficoltà il governo e lanciare la campagna per il Campidoglio.

