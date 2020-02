Flavia Scicchitano

Le Sardine sono tornate a riunirsi. Questa volta con un flash mob in piazza Santi Apostoli, nel centro della capitale, in concomitanza con la manifestazione di Matteo Salvini all'Eur, per chiedere l'abolizione dei decreti sicurezza e lanciare idee propositive sul futuro di Roma.

Con la colonna sonora Bella Ciao nella versione cantata da Tosca, un palco mobile da 70 metri quadri, due schermi al plasma, gruppo elettrogeno interno, luci di ultima generazione a led e dodici casse, il popolo delle Sardine si è radunato per sfidare la Lega, che si appresta a lanciare la campagna elettorale su Roma con più di un anno di anticipo sulla scadenza del Consiglio comunale. Ma soprattutto per disturbare l'incontro tra Salvini e le categorie produttive al Palazzo dei Congressi sui numeri dell'affluenza. «Roma mia nun te fidà, Dije che Roma nun se fa Legà!»: la pasquinata spuntata sulle paline turistiche dei palazzi Odescalchi e Colonna di piazza Santi Apostoli. Un breve testo satirico, in romanesco, che invita la città eterna a non fidarsi di Matteo Salvini, firmato Pasquino 21.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 17 Febbraio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA