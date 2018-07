Venerdì 27 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Flavia ScicchitanoLe auto, la corsa sulle strade e il degrado. Dopo il Rally di Roma Capitale il quartiere dell'Eur è una discarica a cielo aperto. La gara, organizzata da Motorsport Italia e coordinata da Max Rendina, ha entusiasmato curiosi e appassionati per tre giorni, dal 20 al 22 luglio scorsi.Ma a giudicare dallo stato del circuito capitolino i motori sembrano essersi spenti da pochissimi minuti. Facendo un giro lungo il percorso battuto dai piloti, a distanza di una settimana dal sesto Rally della Città eterna, è immediato l'impatto. Per consentire lo svolgimento della prima fase di gara era stato chiuso al transito piazzale Ferruccio Parri tra viale dell'Astronomia, piazza Gandhi e via Romolo Murri. Le strade dell'Eur sono ancora oggi recintate con un nastro rosso che reca la dicitura zona pericolosa.Il nastro che delimitava il circuito di gara circonda gli alberi dei viali, bottiglie, plastica e rifiuti ricoprono i marciapiedi. Paletti e cartelli con il divieto No go area' sono abbandonati in strada. E la situazione è la stessa da venerdì. Era infatti il 20 luglio quando nel quartiere di Roma sud si è disputata una delle tre prove speciali spettacolo previste dal programma (Eur venerdì; Pico sabato; Lido di Ostia domenica) davanti alla scalinata del Colosse Quadrato. Il primo evento dopo la cerimonia di apertura e prima di percorrere 967,12 km attraverso 56 differenti comuni per poi fare ritorno nel capoluogo per il gran finale sul litorale lidense domenica 22.Oggi a distanza di sette giorni da quel primo fischio di inizio nessuno è intervenuto per riportare la situazione alla normalità. Le strade sono sporche e lasciate preda dell'incuria, i rifiuti mai raccolti, le indicazioni relative al percorso di gara fuorvianti. L'Eur dopo una giornata di fasti è stato abbandonato.