Flavia Scicchitano

L'emergenza Coronavirus coinvolge tutta Italia ma i numeri a Roma inducono ancora a un cauto ottimismo. E' quanto sottolinea il direttore sanitario dell'Istituto nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani, Francesco Vaia. Ad oggi nella capitale sono infatti 54 le persone colpite da coronavirus, secondo i dati delle sei Asl, resi noti dalla Regione Lazio.

Nella Asl Roma 1 non si rilevano casi positivi al Covid 19, mentre sono 200 le persone in sorveglianza domiciliare. Nella Asl Roma 2 i casi accertati sono 20, con 516 persone in sorveglianza domiciliare. Nella Asl Roma 3 si conta 1 caso positivo in sorveglianza domiciliare. Un caso positivo in sorveglianza domiciliare, come altre 161 persone, si registra anche nella Asl Roma 4. Positiva al virus anche una coppia di Civitavecchia posta in isolamento. La Asl Roma 5 registra, invece, 9 casi positivi e 247 in sorveglianza domiciliare. Infine, la Asl Roma 6, 21 casi positivi e 581 persone in sorveglianza domiciliare. Ma a far salire i numeri sono le altre province del Lazio.

La Asl di Latina comunica infatti 38 positivi al coronavirus nel bacino di utenza, con 350 persone in sorveglianza domiciliare. La Asl di Frosinone 11 positivi e 304 in sorveglianza domiciliare; la Asl di Viterbo 120 persone in sorveglianza domiciliare, con un medico positivo al coronavirus, ricoverato a malattie infettive. Nel Reatino risultano infine in isolamento domiciliare 97 soggetti, mentre i pazienti Covid 19 positivi sono 3, 1 residente a Rieti, 1 nel comune di Cantalupo, 1 nel comune di Fara in Sabina e ricoverato allo Spallanzani.

«I pazienti Covid 19 positivi sono in totale 65, inclusi i 9 pazienti che necessitano di supporto respiratorio. Per alcuni di loro il quadro clinico è stabile o in netto miglioramento - riferisce il bollettino dell'Istituto - I pazienti dimessi, che hanno superato la fase clinica e che sono negativi per la ricerca del nuovo coronavirus sono 272».

«Ci stiamo organizzando e stiamo lavorando per sostenere un eventuale picco epidemico. Siamo pronti - ha aggiunto il direttore Vaia - I posti in terapia intensiva allo Spallanzani aumenteranno da domani (oggi, ndr) di 5 unità e tra 15 giorni aumenteranno di 10, fino ad arrivare a 34 posti letto, quindi anche da questo punto di vista siamo pronti».

Ultimo aggiornamento: Martedì 10 Marzo 2020, 05:01

