Flavia Scicchitano

«L'auto non era in divieto di sosta ma sono comunque costretta a difendere gli agenti di Polizia di Stato che stavano semplicemente svolgendo il loro lavoro: per motivi di sicurezza devono rimanere con l'automobile a ridosso del luogo dove la persona sotto scorta, in questo caso io, può essere allontanata velocemente». La replica di Virginia Raggi arriva immediata dopo la bufera social che l'ha travolta, immortalata (da Non è la Radio) mentre dopo la visita nella scuola Steineriana Il giardino dei Cedri, in via delle Benedettine, risaliva sull'auto in dotazione al Comune.

L'auto - secondo Non è la Radio - sarebbe rimasta parcheggiata per due ore sotto un cartello di divieto di fermata, spenta e senza autista. Lasciata sul marciapiede e davanti a un cancello con passo carrabile e zona rimozione, ostruendo il passaggio di pedoni, disabili e mamme con passeggini. «La notizia è stata montata ad arte - prosegue Raggi - Hanno mostrato una foto che paradossalmente li smentisce e li copre di ridicolo. L'auto non era in divieto di sosta come si vede chiaramente dal cartello che indica la fine del divieto proprio poco prima dell'automobile».

E anche il Comando della polizia locale è intervenuta in difesa della prima cittadina: «Il veicolo non era in divieto di sosta. L'auto era ferma nell'area immediatamente successiva al segnale di interdizione alla sosta, integrato dal simbolo che pone fine al divieto stesso. Nessuna regola è stata infranta». Ma la foto, diventata virale sul web, non ha mancato di suscitare reazioni: «In divieto di sosta non è solo la sua macchina, ma l'intera amministrazione. E come merita di essere rimossa la sua auto, così anche la giunta», afferma il capogruppo Pd in Assemblea Capitolina, Giulio Pelonzi. Oggi, annuncia il Codacons, l'associazione dei consumatori invierà alla Polizia Municipale una formale diffida: «Virginia Raggi, dovrà essere sanzionata per divieto di sosta. In caso contrario i vigili urbani della capitale verranno denunciati in Procura per omissione di atti d'ufficio».

