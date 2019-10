Flavia Scicchitano

«L'associazione di Buzzi e Carminati ha tutte le caratteristiche dell'associazione mafiosa, che rientrano perfettamente nel paradigma del 416bis». Ne è convinto Luigi Birritteri, procuratore generale della Cassazione, che ieri nel corso della requisitoria al processo Mafia Capitale, ha chiesto la conferma di 17 condanne su 18 degli imputati per mafia. Ha preso il via l'ultimo atto del processo nato dall'indagine avviata nel 2010 dalla Procura di Roma che ha portato alla luce il cosiddetto Mondo di mezzo.

In un Palazzo di Giustizia assediato da avvocati e media, davanti ai giudici della VI sezione della Cassazione, presidente Giorgio Fidelbo, ieri mattina si è svolta la prima giornata della maxi udienza contro l'ex terrorista nero Massimo Carminati, il cosiddetto ras delle cooperative Salvatore Buzzi e altre 30 persone. Il nodo da dipanare ruota attorno al 416bis, il reato di associazione mafiosa, caduto in primo grado ma riconosciuto in Appello. Previsti tre giorni di dibattimento, ancora oggi e domani, eventualmente con coda a sabato.

Nella requisitoria il Pg ha chiesto dunque di confermare le condanne per Buzzi (18 anni e 4 mesi) e Carminati (14 anni e 6 mesi) inflitte dalla Corte di Appello di Roma l'11 settembre 2018. Oltre a ridefinire il ruolo di Franco Panzironi, l'ex ad di Ama condannato già ad 8 anni e 4 mesi: «Panzironi, come risulta dall'appello non è un concorrente esterno, è partecipe ed è la quintessenza del partecipe, senza di lui sarebbe venuto meno l'accesso all'amministrazione Alemanno». L'unico annullamento con rinvio delle 18 condanne per reati di mafia emesse in appello è stato chiesto per Roberto Lacopo (8 anni), il benzinaio di Corso Francia, dove Carminati riuniva i suoi. Per il Pg, manca la motivazione sulla consapevolezza delle «mire espansionistiche del Nero».

L'inchiesta della Procura ha scoperto un fitto groviglio di affari sommersi nella capitale, per decine di milioni di euro, che coinvolgeva crimine organizzato, politici, imprenditori e manager di aziende. Una rete di personaggi che lucravano nel welfare capitolino e nel giro degli appalti delle cooperative sociali, sui campi rom, rifiuti e verde pubblico. La sentenza arriverà a quasi cinque anni dal blitz dei carabinieri e della Guardia di finanza che, il 2 dicembre 2014 e il 4 giugno 2015, fecero scattare le manette per un'ottantina di persone.

Giovedì 17 Ottobre 2019, 05:01

