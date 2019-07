Flavia Scicchitano

«Io me ne sono andata perché la sindaca ha fatto la scelta di bocciare il bilancio di Ama. In un'azienda che deve essere ottimizzata e su cui si stava lavorando per migliorare, bocciare il bilancio é stato un errore gravissimo». È Pinuccia Montanari, ex assessore all'Ambiente del Comune di Roma, ad attaccare Virginia Raggi sulla gestione dei rifiuti, che nelle ultime settimane si sta trasformando in una vera e propria emergenza. E proprio ieri si è tenuto il sopralluogo della commissione capitolina Ambiente a Pian dell'Olmo, nella periferia nord di Roma, nel sito da anni indicato per la realizzazione di una discarica di servizio. «La nostra volontà - ha detto il presidente della commissione, Daniele Diaco - è ostacolare in ogni modo la realizzazione di questo impianto». Molte le criticità elencate, dalla contaminazione delle falde acquifere ai vincoli archeologici e paesaggistici. «C'è un deficit di 300 tonnellate al giorno di indifferenziata - ha aggiunto il consigliere di amministrazione Ama, Massimo Ranieri - Ci siamo dati entro Natale per uscire dall'emergenza». E in attesa dell'ordinanza sul trasbordo dei rifiuti a Saxa Rubra, in una lettera indirizzata al governatore Nicola Zingaretti e al Governo, la prima cittadina attacca il mancato supporto a Roma Capitale.

«Gli impianti regionali di smaltimento devono essere obbligati a ricevere la spazzatura di Roma fino al massimo della loro capienza. Questo può farlo il presidente di Regione con un'ordinanza». Secondo la sindaca, infatti, gli impianti non rispetterebbero gli accordi, cosa che lascerebbe ipotizzare «una crisi stabilita a tavolino». «Il ciclo regionale dei rifiuti, esclusa la Capitale, è in equilibrio. Anzi, la Capitale sta intasando tutti i siti che servono i Comuni del Lazio - ha affermato Zingaretti - Un commissariamento dei rifiuti della Capitale? Non sono competenze della Regione. In questo momento bisogna far prevalere la voglia di collaborazione per aiutare Roma. Ieri gli impianti del Lazio hanno dato disponibilità a ricevere ulteriori quantitativi di rifiuti dall'Ama, lavorando anche di domenica: tra gli altri la Sap di Frosinone, Ecologia Viterbo, Ecosystem di Latina.

riproduzione riservata ®

Mercoledì 3 Luglio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA