Flavia Scicchitano

Il Nuovo Cinema Palazzo e la sede di Forza Nuova. Due occupazioni di segno opposto terminate insieme: gli stabili, il primo in piazza dei Sanniti a San Lorenzo, il secondo in via Taranto a San Giovanni, sono stati sgomberati dalle forze dell'ordine all'alba di ieri mattina con camionette e blindati. I locali del cinema Palazzo, privati, erano stati occupati dai collettivi antifascisti nel 2011 per impedirne la trasformazione in una sala slot. La sede di Forza Nuova, di proprietà dell'Ater, era stata invece occupata dal partito di estrema destra - che lì aveva aperto lo Skull pub - nel 2016.

«A Roma le occupazioni abusive non sono tollerate. Torna la legalità», aveva commentato la sindaca di Roma Virginia Raggi. Poi il dietrofront, dopo le accese polemiche e i distinguo tra le due situazioni sollevati sia in giunta che nella maggioranza capitolina. «Le attività di Forza Nuova e l'esperienza positiva del Cinema Palazzo non sono neanche lontanamente paragonabili - ha chiarito la prima cittadina - Si tratta di due mondi completamente diversi: uno violento e fascista; l'altro aperto e solidale. Per il Cinema Palazzo serve un tavolo per una soluzione immediata». Se infatti lo sgombero di via Taranto era stato sollecitato dal quartiere, quello del cinema Palazzo, divenuto negli anni sede di incontri, spettacoli, concerti con il sostegno di artisti come Elio Germano e Sabina Guzzanti, ha sollevato la protesta di attivisti e politici. «Svegliamoci Roma, svegliamoci San Lorenzo. Non abbiamo niente di più importante da fare che dimostrare che non ci stiamo», l'appello lanciato dai movimenti. In segno di protesta un gruppo di studenti ha occupato l'ex liceo Parini in viale Jonio con bandiere rosse e fumogeni. Alcuni attivisti hanno improvvisato letture in strada. Il leader di Forza Nuova Stefano Schiavulli è invece stato denunciato per occupazione di edifici pubblici: «Sarà resistenza totale». Lo spazio sarà assegnato attraverso bando pubblico ad associazioni del territorio.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 26 Novembre 2020, 05:01

