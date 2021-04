Flavia Scicchitano

Il Covid viaggia sui mezzi pubblici della capitale: su 42 tamponi eseguiti su automezzi e vetture metro e ferroviarie della rete di trasporti pubblici urbani ed extraurbani di Roma, 11 sono risultati positivi. E' quanto emerge da una campagna di controlli realizzata dal comando Carabinieri per la Tutela della Salute, d'intesa con il ministero della Salute, per verificare la corretta applicazione delle misure anti-Covid. L'indagine è stata condotta in tutta Italia con 693 veicoli controllati, 756 tamponi di superficie eseguiti, 65 irregolarità riscontrate, 66 responsabili deferiti all'autorità giudiziaria, 32 casi di positività per la presenza di materiale genetico riconducibile al virus su autobus, vagoni metro e ferroviari delle linee di trasporti pubblici di Roma, Viterbo, Rieti, Latina, Frosinone, Varese e Grosseto. Nella Capitale i Nas,con il supporto di personale tecnico dell'Agenzia regionale di protezione ambientale del Lazio, ha eseguito 42 tamponi: 11 quelli positivi al Covid-19 prelevati da 1 autobus urbano di Roma, 4 autobus di linee extraurbane della Capitale e 6 vagoni della linea ferroviaria extraurbana Roma Lido.

I prelievi sono stati effettuati su punti ritenuti sensibili: maniglie di apertura delle vetture, pulsanti di chiamata della fermata, barre di sostegno dei passeggeri e poggiatesta dei sedili. «Il riscontro della presenza di materiale genetico del virus sulle superficie dei mezzi di trasporto, seppur non indice di effettiva capacità di virulenza o vitalità dello stesso - spiegano i Nas - rileva con certezza il transito ed il contatto di individui infetti a bordo del mezzo, determinando la permanenza di una traccia virale». «Le sanificazioni di mezzi e infrastrutture del trasporto pubblico sono attive e quotidiane sin da febbraio del 2020 - sottolinea Atac - allo scopo di prevenire la diffusione del coronavirus e in linea con le indicazioni pervenute da enti e autorità competenti». Non va meglio nelle province del Lazio: 10 positività al Covid-19 sono state accertate sulla rete di trasporto urbano di Latina e Frosinone; 9 positività sono invece emerse su bus impiegati nei servizi di trasporto municipale di Viterbo e Rieti.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 7 Aprile 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA