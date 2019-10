Flavia Scicchitano

Ha perso il controllo dello scooter ed è precipitata nel vano di areazione di un garage sotterraneo dopo un volo di dieci metri. Un gravissimo incidente stradale, accaduto ieri pomeriggio intorno alle 17 nel quartiere Parioli di Roma, in cui è rimasta gravemente ferita una donna di 37 anni. Secondo le prime ricostruzioni, la donna stava viaggiando in sella al proprio motorino quando, all'altezza di piazza Santiago del Cile, per evitare un'auto avrebbe perso il controllo del mezzo. Il sobbalzo l'avrebbe dunque scaraventata contro la griglia di areazione di un parcheggio sotterraneo, precipitando nella tromba del condotto al centro della piazza. Per recuperare la scooterista è stato necessario l'intervento di due squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma che, con il supporto di un'autoscala e la collaborazione del Nucleo Saf, sono riusciti a liberarla. I pompieri hanno poi recuperato anche lo scooter. La 37enne, mamma di un bambino, residente a Ponte di Nona, è stata soccorsa dal personale medico di un'ambulanza dell'Ares 118 e trasferita in codice rosso al policlinico Umberto I. E' stata operata d'urgenza e ricoverata in prognosi riservata. Sul luogo dell'incidente sono intervenute diverse pattuglie della Polizia locale del Gruppo Parioli che hanno proceduto ad effettuare i rilievi. Lo scooter è stato poi sequestrato dagli agenti della Polizia locale che hanno provveduto a transennare l'area. Sono in corso accertamenti da parte dei vigili urbani per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente ed accertare eventuali responsabilità di altre persone. Per fare luce sull'accaduto gli inquirenti stanno passando al vaglio le telecamere situate lungo il percorso e raccogliendo le testimonianze dei passanti presenti nella piazza al momento dell'incidente. Da accertare, inoltre, se il tratto percorso dallo scooter prima di precipitare fosse regolarmente protetto. Dalle prime verifiche sembrerebbe che il vano di areazione del garage abbia attorno delle barriere a norma. Da capire come mai allora la donna sia finita all'interno assieme allo scooter.

Giovedì 31 Ottobre 2019, 05:01

