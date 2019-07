Flavia Scicchitano

Esposto in procura per epidemia colposa. Il Codacons passa alle vie legali per combattere l'emergenza rifiuti nella Capitale. «Nonostante le rassicurazioni da parte dei vertici Ama, la situazione dei rifiuti non è migliorata, e da vita a timori per possibili ripercussioni sul piano sanitario e su quello igienico - spiega il presidente, Carlo Rienzi - Le promesse dell'azienda non hanno portato a interventi concreti e la spazzatura si accumula sulle strade e marcisce sotto al sole cocente, mettendo a repentaglio la salute dei residenti».

Ma oltre alla richiesta dell'apertura di un'indagine avanzata alla magistratura, l'associazione lancia nuovi servizi per i romani: un numero Whatsapp (063725809) per segnalare situazioni di criticità e pericolo sul fronte igienico e sanitario, che verranno poi girate all'Ama e alla Procura per gli interventi del caso, e informazioni agli utenti su come chiedere la riduzione della Tari in caso di disservizi nella raccolta della spazzatura nel quartiere di residenza. Intanto la Regione Lazio annuncia un'ordinanza di sbocco per l'immondizia della Capitale.

Un provvedimento che vede la collaborazione del ministero dell'Ambiente, suggellato dopo l'incontro di ieri tra il ministro Sergio Costa e l'assessore competente del Lazio Massimiliano Valeriani. «Con l'ordinanza verrà disposto, per motivi di urgente necessità di tutela dell'ambiente, che tutti gli impianti di trattamento dei rifiuti del Lazio garantiscano la massima operatività per accogliere i rifiuti prodotti dalla città di Roma». Al tempo stesso l'ordinanza pone veri e propri diktat all'azienda capitolina. «L'ordinanza - spiega la Regione - indicherà un preciso cronoprogramma di azioni da realizzare da parte di Ama con l'obiettivo di raccogliere in breve tempo tutti i rifiuti attualmente giacenti sulle strade della Capitale, ripulendo e ripristinando le condizioni di igiene e di decoro urbano. L'azienda dovrà anche assicurare la funzionalità di idonee infrastrutture logistiche, stazioni di trasferenza e aree di trasbordo; la disponibilità di ulteriori impianti di trattamento mobili; ristabilire il regolare e tempestivo pagamento dei fornitori aziendali».

Giovedì 4 Luglio 2019, 05:01

