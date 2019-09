Flavia Scicchitano

Era previsto ed è accaduto. Con il weekend la Capitale è tornata in piena emergenza rifiuti. Cassonetti pieni, immondizia a terra, cestini stracolmi. E nessun posto dove scaricare i camion dell'Ama.

Per questo motivo la Regione è dovuta di nuovo intervenire: due o al massimo quattro settimane per continuare ad aiutare la capitale. Sarà rinnovata oggi l'ordinanza Salva-Roma della Regione Lazio, che consentirà alla capitale di fare fronte allo smaltimento della spazzatura in attesa che tornino in piena operatività gli impianti della città e gli accordi con le altre Regioni. La proroga - che impone a tutti gli impianti del Lazio di accogliere l'immondizia dalla capitale - dovrebbe avere appunto una durata tra le due e le quattro settimane.

Un lasso di tempo piuttosto breve rispetto ai primi orientamenti, che prevedevano di coprire la città fino a fine anno, e che potrebbe gettare la capitale nel caos. La prospettiva, dunque, per fine ottobre-inizio novembre potrebbe essere quella di una nuova emergenza: cassonetti stracolmi, cumuli di spazzatura lungo i marciapiedi, odori nauseanti, e il rischio ancora una volta di un allarme igienico-sanitario. La vecchia ordinanza, firmata lo scorso 5 luglio dal governatore Nicola Zingaretti, ha infatti scadenza al 30 settembre. Oggi saranno definiti dagli uffici gli ultimi dettagli, prima di sottoporre il nuovo documento alla firma da parte del presidente. Nel frattempo una nuova polemica è stata scatenata dalla sindaca Virginia Raggi: «Hanno incendiato il Tmb Salario e sono stata lasciata sola - ha detto - Io avrei avuto bisogno di tutte le istituzioni e invece mi sono dovuta arrangiare. Ho scritto al ministro dell'Ambiente e a quello della Difesa e dell'Interno chiedendo un presidio fuori dal tmb di Rocca Cencia perché quello è un impianto strategico. Ma niente. Quello dei rifiuti - ha aggiunto ancora la prima cittadina - è un business e il Comune da solo non ce la può fare».

E ancora, ha aggiunto Raggi: «Ama avrà un milione di problemi, ma c'è tutta una catena che non sta funzionando e l'effetto è che i rifiuti rimangono in strada. Per qualcuno l'emergenza si risolverà costruendo un impianto senza regole e senza gara. È mafia? non lo so. Però posso dirvi che accadrà che si andrà in deroga per risolvere l'emergenza. Noi abbiamo gli strumenti della legge, che non sono semplici, popolari, che non fanno immediatamente acquisire consenso ma che forse sono la strada giusta».

Lunedì 30 Settembre 2019

