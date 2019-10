Flavia Scicchitano

È indagato per lesioni l'autista dell'autobus che mercoledì mattina, sulla via Cassia, e' andato a sbattere contro un albero uscendo fuori strada. L'autista dell'Atac, alla guida del 301, si vede ora contestare dalla Procura il reato di lesioni. L'uomo, che si trova ancora ricoverato all'ospedale Santo Spirito, è stato sottoposto al test dell'alcol e della droga ed è risultato negativo ad entrambi: verrà quindi interrogato dagli inquirenti per capire la dinamica dell'incidente che ha provocato numerosi feriti, fortunatamente nessuno in gravi condizioni.

In tutto sono infatti 40 i passeggeri rimasti contusi, tra questi i più gravi sono stati 9 e sono stati immediatamente trasportati in diversi ospedali di Roma dal 118 accorso sul posto. Resta l'incognita della dinamica dell'incidente, al vaglio degli inquirenti ci sono infatti tutte le possibili cause: la difesa parla di un colpo di sonno o un malore dell'autista, un guasto alla vettura o una distrazione alla guida? Sta di fatto che il bus, dopo essere salito con la ruota anteriore destra sul marciapiede all'altezza del civico 481 della via Cassia, all'altezza della zona Tomba di Nerone, è andato a scontrarsi violentemente contro un albero.

Al momento sono due le indagini aperte per chiarire perché la vettura sia finita fuori strada: una è stata avviata da Atac, interna all'azienda e concentrata sullo stato di salute della vettura, e una portata avanti dalla Procura di Roma. Il procuratore aggiunto, Nunzia D'Elia e il pm Gennaro Varone hanno inoltre disposto e una perizia per verificare lo stato del mezzo e le condizioni in cui si trovava prima dell'incidente.

I periti dovranno capire infatti se si sia trattato, ad esempio, di un guasto meccanico al bus o di un problema al sistema frenante che ha impedito all'autista di fermarsi in tempo. Per verificare l'ipotesi della distrazione alla guida, sono stati sequestrati i due telefoni cellulari dell'autista: quello privato e quello aziendale, saranno quindi i tabulati telefonici e i messaggi a dare maggiori informazioni.

Si tratta di un tassello fondamentale da verificare perché al momento le testimonianze prese tra i passeggeri sono discordanti: c'è chi dice che ha visto l'autista al telefono prima dell'incidente e chi invece lo ha visto addirittura perdere i sensi. La perizia medica sull'uomo, ancora in ospedale, chiarirà anche la presenza di un eventuale malore

