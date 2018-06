Flavia Scicchitano Due anni di lavori e, nel 2021, il Palazzetto dello Sport

Martedì 26 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Flavia ScicchitanoDue anni di lavori e, nel 2021, il Palazzetto dello Sport potrà tornare a ospitare i campionati sportivi. Partirà infatti, in via ufficiale, a inizio 2019 la riqualificazione della struttura di viale Tiziano, e dallo stesso giorno bisognerà trovare soluzioni alternative per spostare le compagini sportive che disputano i match all'interno dell'impianto.«Dal 2019 iniziano i lavori per rifare il Palazzetto, sia dentro che fuori. Si tratta di due lotti, per 2,9 milioni, e i lavori dureranno un paio di anni. In alcuni casi la manutenzione manca da 20 anni - ha spiegato l'assessore allo Sport, Politiche giovanili e Grandi eventi cittadini, Daniele Frongia - Per due stagioni non ci sarà un posto dove giocare, quindi cerchiamo una soluzione tra privati. Per il volley che richiede degli standard più contenuti, 600 posti, per A2, la Federazione nazionale sta trovando una soluzione con dei privati nella periferia di Roma. Per la Virtus Roma basket, A2, abbiamo facilitato l'incontro con Eur spa, che gestisce il Palalottomatica, e sappiamo che stanno trovando un accordo. In merito ad Eur basket abbiamo percorso tutte le vie possibili. Per l'immediato, uno dei padiglioni dall'1 all'11 della Fiera di Roma, già esistenti, che non hanno bisogno di un intervento».Tra le ipotesi anche il porto turistico di Ostia, e i Castelli romani: l'impianto di Genzano, e, solo per un anno, il Palaghiaccio di Marino. «Nel porto turistico di Ostia ci sono stati dei sopralluoghi nei giorni passati per capire se fosse possibile per il futuro allestire delle aree per giocare - ha rivelato Frongia - Poi abbiamo lavorato anche con i sindaci di Genzano di Roma e Marino. Entrambi sono disponibili ad ospitare basket e pallavolo. Per Genzano c'è un palazzetto disponibile, mentre per Marino il Palaghiaccio, di proprietà di Esselunga, che inizierà i lavori il prossimo anno per farci un supermercato, quest'anno è inutilizzato, quindi abbiamo pensato di fare un anno lì. Ho incontrato i vertici di Esselunga - ha concluso Frongia - e c'è stata grande disponibilità per fare giocare le squadre».riproduzione riservata ®