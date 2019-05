Flavia Scicchitano

Dopo quarantacinque giorni di stop riapre la metro di piazza di Spagna. Chiusa il 23 aprile scorso, per un problema alle scale mobili, spesso fuori uso, la stazione della metropolitana romana è tornata in funzione a seguito dei controlli del Mit. L'Ufficio speciale trasporti a impianti fissi del Ministero dei Trasporti ha infatti completato le prove su tutti gli impianti di scale

mobili con esito positivo, dando così il via libera all'Atac per la riapertura. Ieri, alle 18, i treni hanno ripreso a fermarsi in stazione. L'annuncio, dato sui social dopo un mese e mezzo di chiusura, è stato subito accolto con un mix di esultanza e ironia: Solo chi vive a Roma può comprendere la felicità di sentire l'annuncio in metro E' stata riaperta la fermata Spagna, twitta un utente. Mentre un secondo esulta in romanesco: Daje. Altri sotto l'avviso della riapertura dato da infoatac (l'account twitter della municipalizzata dei trasporti), commentano sarcastici: Quindi per due giorni stiamo apposto o Se lo sapevo portavo le paste.

Passano così da tre a due le fermate centrali della metropolitana chiuse nella Capitale per problemi legati alle scale mobili. Sei mesi ormai per la fermata Repubblica e a seguire quella di Barberini. Per questo domani la commissione Trasparenza del Comune si riunirà per raccogliere informazioni definitive sulla riapertura delle due stazioni del centro storico.

«È tempo di fare chiarezza - dichiara il presidente della Commissione capitolina Trasparenza, Marco Palumbo (Pd) - L'obiettivo è verificare che gli interventi di manutenzione siano realmente avvenuti nei tempi previsti e con la dovuta accuratezza, affinché le stazioni possano riaprire in piena sicurezza per i passeggeri che le frequentano».

Nel frattempo slittano ancora i tempi per la riapertura delle due stazioni. Per iniziare a sperare in un ripristino del servizio nelle fermate Barberini e Repubblica si dovrà attendere almeno fine mese. La chiusura di Spagna fu annunciata il 23 marzo dopo il sequestro disposto dalla magistratura dell'attigua stazione Barberini in seguito ad un incidente su una scala mobile: fu deciso di inibire all'uso le scale mobili di questa stazione (della stessa tipologia di quelle presenti a Barberini) per svolgere controlli. Era invece il 23 ottobre quando, alla stazione di Repubblica, nel crollo di una scala mobile rimasero ferite 24 persone.

