Flavia Scicchitano

Dispenser di gel igienizzanti lavamani per tutti i viaggiatori in entrata e uscita dai mezzi di trasporto pubblico, oltre alla sanificazione straordinaria e quotidiana delle vetture e alla distribuzione di prodotti disinfettanti al personale a contatto con il pubblico. Per prevenire la diffusione del coronavirus, Atac, la municipalizzata dei trasporti di Roma mette in campo misure contro il Covid-19.

«In linea con le indicazioni pervenute dagli enti e autorità competenti - fa sapere l'azienda - Atac ha deciso di avviare un piano di sanificazione straordinaria quotidiana, integrativo rispetto a quanto già avviene abitualmente, di tutti i mezzi del trasporto pubblico».

Ecco allora che, oltre alle normali operazioni di pulizia, parte il piano straordinario: le cabine di guida e condotta di bus e treni metroferro e dei locali i lavoro saranno sanificati tutti i giorni, così come le stazioni e tutte le superfici a contatto con il pubblico per i mezzi di superficie e metroferro. Tra le misure adottate anche l'affissione su tutti i mezzi del decalogo del ministero della Salute, la pubblicazione di un filmato informativo sui presidi di prevenzione del contagio, su stazioni, treni metro e bus dotati di schermo video.

«Grazie alla prevenzione è possibile ridurre il rischio di infezione, proteggendo se stessi e gli altri - fa sapere ancora l'azienda dei trasporti capitolina - Per questo motivo, nello spirito di collaborazione con le Istituzioni, si invita l'utenza al rispetto delle norme igienico-sanitarie, evitando comportamenti che possano indurre ad allarmismo ingiustificato».

D'altronde le disposizioni sono riportate nella bozza dell'ordinanza del governo preparato per le Regioni fuori dall'area del contagio: «Nelle pubbliche amministrazioni, nelle strutture sanitarie e in tutti i locali aperti al pubblico, devono essere messe a disposizione di addetti, utenti e visitatori, disinfettanti per il lavaggio delle mani. Le aziende di trasporto pubblico locale devono adottare interventi straordinari di pulizia dei mezzi».

«Abbiamo chiesto di esporre ovunque le linee guida generali, comportamenti semplici ma fondamentali e abbiamo cominciato la sanificazione dei mezzi pubblici - ha detto il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti - Contro il coronavirus bisogna essere attivi, il sistema sta funzionando».

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Giovedì 27 Febbraio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA