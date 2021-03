Flavia Scicchitano

Depistaggi, smentite e silenzi hanno preceduto il vertice dello stato maggiore del M5S. Prima la fuga di notizie che avrebbe voluto il summit nella villa di Beppe Grillo a Marina di Bibbona. Poi l'arrivo del garante del Movimento all'Hotel Forum di Roma dove, nel frattempo si stavano recando i big del M5S e Giuseppe Conte. Il comico genovese ha fatto il suo ingresso con un casco sul capo, un casco bianco con la visiera anti-Covid' scesa davanti al volto, in stile astronauta. Tra i partecipanti Roberto Fico, Vito Crimi, Luigi Di Maio, Stefano Patuanelli, Paola Taverna, Alfonso Bonafede e Riccardo Fraccaro. Sul tavolo del vertice, i futuri assetti del Movimento e il ruolo da affidare all'ex premier.

Le ipotesi sono diverse: si va da un ruolo all'interno dell'organo collegiale a 5 appena votato su Rousseau ad una carica apicale, simile a quella del capo politico. In ogni caso Conte avrà un ruolo di primo piano nel M5S. Del resto, sottolinea il M5S in un post su Facebook, l'ex presidente del Consiglio ha raccolto l'invito a elaborare nei prossimi giorni un progetto rifondativo con il Movimento 5 Stelle.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 1 Marzo 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA