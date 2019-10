Flavia Scicchitano

Demolito il primo pezzo della sopraelevata della Tangenziale Est. Dopo due mesi dall'apertura del cantiere, indagini preliminari e interventi propedeutici allo smantellamento, ieri è iniziata la fase di abbattimento del tratto all'altezza della stazione Tiburtina.

L'intervento, atteso da 20 anni nel quadrante est della città, risale al 2000 quando fu approvato nell'ambito del piano di assetto della stazione Tiburtina con un accordo di programma. Il progetto prevede dodici fasi di cantiere programmate e un investimento di 7,6 milioni di euro, che in 450 giorni porterà all'abbattimento di circa 500 metri di tangenziale che corrono lungo lo snodo ferroviario: dallo svincolo verso via Lorenzo il Magnifico, in direzione San Giovanni, all'incrocio con la Tiburtina vicino al Verano.

Durante la fase preliminare, iniziata il 6 agosto, sono stati effettuati scavi, sondaggi e prelievi di materiali, che hanno escluso la presenza di amianto. E adesso entra nel vivo la fase di demolizione vera e propria. La Tangenziale Est sarà smontata a pezzi, trave per trave. La rampa sarà buttata giù con due tecniche: una idraulica, con taglio e sollevamento degli elementi tramite gru, nella parte dove la rampa è molto alta; una di tipo meccanico tradizionale (top & down), con macchine a terra (anche escavatori radiocomandati) dotati di pinza idraulica per frantumare i materiali della struttura tra un pilone e l'altro.

In prossimità delle case pannelli fonoassorbenti conterranno l'inquinamento acustico. Ma sarà tutta l'area ad essere ripensata. Dopo i lavori, oltre a sparire la sopraelevata, sarà sistemato anche il piazzale ovest. E lì si lascerà spazio alle speranze dei cittadini: quelle di una rinascita del quartiere con un anello verde e una lunga ciclabile, bosco urbano e passeggiata architettonica, che prendano il posto di piloni, grigio e degrado. Il progetto prevede la realizzazione di parcheggi ma, a seguito di una fase di progettazione partecipata con i comitati di quartiere, si sono aperte le discussioni, anche in seno alle commissioni del Comune, per realizzare un'ampia piazza pedonale a forma di L' con un bosco urbano. Ci sarà tempo per arrivarci, all'interno dei 450 giorni previsti.

