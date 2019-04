Flavia Scicchitano

Da Boccea e Battistini a Casalotti sorvolando il traffico e il caos della capitale: il progetto della funivia romana prende corpo per un costo stimato di 110 milioni di euro. L'upgrade è stato pubblicato sul sito internet di Roma Metropolitane, che fornisce ogni informazione sull'infrastruttura che per la giunta Raggi potrebbe cambiare la mobilità di quel quadrante di città.

La funivia dovrebbe collegare il capolinea della metro A di Battistini con il quartiere Casalotti, lungo un , due attestamenti terminali e cinque intermedie: Battistini, Acquafredda, Montespaccato, Torrevecchia, Campus, Collina delle Muse/GRA e Casalotti/GRA. Tempo di percorrenza 17 e 34 secondi. La tipologia di impianto a fune adottata per il progetto è quella della cabinovia ad ammorsamento automatico, ossia di un impianto monofune di tipo aereo a movimento continuo che sgancia la cabina dalla fune traente-portante durante l'attraversamento delle stazioni, per consentire il passaggio nelle banchine a una velocità ridotta agevolando così l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri.

L'intero impianto sarà in grado di trasportare fino a 3.600 passeggeri l'ora per senso di marcia. In termini di frequenza, le cabine entreranno nella stazione ogni 10 secondi nelle ore di punta; ospiteranno 10 persone, con due file di 5 posti uno di fronte all'altro, e i sedili saranno individuali e reclinabili per ospitare sedie a rotelle, biciclette o passeggini. Per soddisfare la richiesta di trasporto saranno utilizzate circa 200 cabine da 10 posti ognuna. A sorreggere l'infrastruttura 41 piloni con altezza compresa tra 15 e 36 metri. Saranno costruiti in acciaio zincato e montati su un basamento in calcestruzzo armato di forma cilindrica mentre le fondazioni saranno realizzate in opera su palificate.

Ma oltre alla funivia il progetto prevede anche diverse opere complementari: parcheggi a raso da 530 posti auto e un parcheggio interrato per 43 posti, asserviti all'impianto sportivo di Battistini; un ponte in corrispondenza dell'attraversamento del GRA e un ponte ciclopedonale per l'attraversamento di via di Boccea in adiacenza alla stazione Acquafredda. Per la funivia gli studi progettuali preliminari e il progetto di fattibilità tecnico-economica sono completati. Durata dei lavori stimata: 19 mesi.

