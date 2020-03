Flavia Scicchitano

Controlli a tappeto con 300 nuovi agenti della Polizia locale per sanzionare i trasgressori dei divieti imposti dall'emergenza coronavirus. Nonostante le indicazioni restrittive del Governo, che ha stabilito la necessità di rimanere in casa (salvo che per motivi lavorativi, sanitari e di necessità) sono ancora tanti i romani a popolare le strade della capitale. E così controlli e divieti continuano ad aumentare: «Rafforzati i controlli della Polizia locale in tutta Roma. Tra venerdì e sabato ne sono stati effettuati circa 24mila - ha fatto sapere la sindaca, Virginia Raggi - Particolare attenzione in parchi e mercati e nelle zone della movida. Rispettate le regole, restate a casa».

Proprio nelle ville e nei parchi, chiusi sabato scorso dal Campidoglio, hanno continuato a verificarsi assembramenti in barba alle regole. Alcuni professori e dirigenti di una scuola nella periferia di Roma sono stati denunciati perché avevano organizzato festa con musica e barbecue. Cinque ragazzi invece perché facevano un pic-nic in un parco. Ma anche nei principali punti di ritrovo della città, sono state registrate tante presenze, come quelle segnalate ieri a Ponte Milvio dal virologo Roberto Burioni. A Roma non hanno ancora capito bene la situazione, ha scritto il medico su twitter, postando anche una fotografia delle sponde del Tevere popolate da adulti e bambini che giocano contravvenendo alle direttive del Governo. Immediata la risposta della sindaca: Inviato sul posto due pattuglie della Polizia locale.

Controlli intensificati ma serve collaborazione di tutti: stiamo a casa per evitare contagio. Usciamo solo se realmente necessario. Per assicurare controlli più stringenti sul territorio nei prossimi giorni nuovi 300 nuovi agenti della Polizia locale saranno assunti per incrementare posti di blocco e pattuglie. «La Polizia locale di Roma Capitale sta svolgendo una funzione determinante. Nelle prossime settimane potranno prendere servizio 300 nuovi agenti, garantendo così ulteriore linfa vitale al corpo. Negli ultimi tre anni ne avevamo già assunti 1.000 - ha annunciato Virginia Raggi - Le convocazioni saranno effettuate in linea con l'evolversi della situazione generale e nel rispetto delle prescrizioni vigenti. Saranno inviati tutti a lavorare in strada, sulla base delle necessità di ogni Municipio».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 16 Marzo 2020, 05:01

