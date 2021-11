Flavia Scicchitano

Colosseo e Piramide Cestia tinti di rosso. E proiettati sulla facciata dell'Anfiteatro Flavio i nomi delle vittime di femminicidio.

La Capitale scende in campo per la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre e diventa teatro di iniziative del ministero della Cultura e del Campidoglio.

Tra le prime anche la prima maratona della cultura su Isoradio con la partecipazione di donne come Cristina Comencini, Maria Grazia Cucinotta, Donatella Finocchiaro, Bianca Guaccero, Nina Zilli, Valeria Golino, Barbara De Rossi. «Per sensibilizzare e restituire alle donne il ruolo che devono avere nella società - afferma la sottosegretaria alla Cultura, Lucia Borgonzoni - servono contenuti pratici ma anche segnali simbolici forti». «Arte e cultura hanno un ruolo importante nell'educare i giovani alla gentilezza», osserva Alfonsina Russo, direttore del Parco archeologico del Colosseo.

Mentre la soprintendente speciale di Roma, Daniela Porro, ricorda: «Bisogna dedicare spazio alle artiste donne nei musei».

Anche Cinecittà prenderà parte all'iniziativa e nei prossimi due anni si impegnerà a valorizzare la memoria di tante donne attraverso l'Archivio Luce.

Il Campidoglio punta sui percorsi di formazione professionale e di avviamento al lavoro per le donne vittime. «Aumenteremo centri anti-violenza e case rifugio ma anche i servizi attraverso partnership con soggetti privati», spiega l'assessora alle Pari Opportunità, Monica Lucarelli.

CASTEL ROMANO. Sempre il 25 novembre (ore 12) al Castel Romano Outlet Designer la manifestazione Live Painting - Libere di scegliere con Valentina Mells, Luisella Moneta, Elisa Ercoli e il manager Enrico Biancato.

