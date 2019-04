Flavia Scicchitano

Ciclisti e runner sulle strade di Roma, e nella capitale è subito caos. È tornata ieri Via libera, l'iniziativa del Campidoglio che prevede la creazione di una rete ciclopedonale in città. Ma tra strade interamente o parzialmente chiuse alle auto e deviazioni dei mezzi pubblici, non sono mancati disagi e difficoltà per i romani. Gli eventi ispirati allo sport e alla sostenibilità hanno infatti causato a più riprese una paralisi della circolazione, con forte traffico e intasamenti anche nell'unico giorno (domenica) in cui sulla strada si scorre un po' di più. Non solo: lungo le principali strade del centro ieri era allestita anche la pista della Appia Run 2019. La corsa (su strada competitiva sulla distanza dei 13 km e non competitiva sulla distanza di 4 e 13 km) è partita da viale delle Terme di Caracalla, per poi attraversare piazzale Numa Pompilio, via Porta di San Sebastiano, via Appia Antica, via Appia Pignatelli, via della Caffarella, via di Porta Ardeatina, via Cristoforo Colombo, via Marco Polo, viale Giotto e tornare a Caracalla.

Il circuito di Via libera, dedicato a bici e pedoni, invece, ha portato alla pedonalizzazione, totale o parziale, delle più importanti vie del centro: un anello di 15 chilometri libero da auto e scooter per far spazio a passeggiate a piedi o su due ruote.

Per l'intera giornata sono state dunque vietate al transito via Veneto, via Bissolati, via XX Settembre, viale Castro Pretorio, viale Regina Elena. E ancora piazzale del Verano, via Tiburtina, via Giolitti, viale Manzoni, via Labicana, via dei Fori Imperiali, piazza Venezia, via del Corso e via Cola di Rienzo. Lungo il percorso, iniziative, eventi, attività e feste di quartiere per contribuire ad aumentare la vivibilità degli ambiti urbani e la qualità di vita dei cittadini, ridurre inquinamento, congestione e incidentalità stradale, incentivare la mobilità attiva a piedi e in bicicletta, offrire spazi per iniziative sociali e momenti di aggregazione. «Oggi è una domenica di festa per Roma - ha detto la sindaca, Virginia Raggi - Una giornata dedicata a cittadini e turisti che potranno riappropriarsi degli spazi sotto casa, con strade senza traffico e smog per vivere la città all'insegna della mobilità sostenibile». L'iniziativa sarà replicata il 12 maggio e il 16 giugno.

