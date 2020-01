Flavia Scicchitano

Chiude per cinque mesi la Galleria Giovanni XIII, arteria nevralgica del quadrante nord ovest di Roma. Il 20 gennaio inizieranno i lavori per la riqualificazione del tunnel che congiunge Foro Italico, Ponte Milvio, Corso Francia con Cortina D'Ampezzo, Trionfale, Monte Mario e Pineta Sacchetti, per una durata complessiva di 150 giorni. E, con i tre chilometri di strada off limits, per traffico e circolazione si teme il caos. Il cantiere aprirà alle 22 del 20 gennaio, con la chiusura della canna nord, direzione Pineta Sacchetti, per rifacimento dell'asfalto, della segnaletica stradale e per la manutenzione dei pannelli fotoriflettenti.

I lavori, dal costo di 5 milioni, saranno divisi in due fasi: l'intervento sul primo tratto durerà circa 75 giorni; poi sarà la volta della canna sud', in direzione stadio Olimpico-Salaria. Saranno rifatti anche i marciapiedi interni, rimessi in quota i tombini, installati gli attenuatori d'urto in corrispondenza delle uscite e ripristinate le barriere di sicurezza. Nuovi tutor rileveranno la velocità.

«Si tratta di un lavoro mai fatto prima, da quando la galleria è stata inaugurata nel 2004 - ha spiegato la sindaca di Roma, Virginia Raggi - L'intervento garantirà più sicurezza». Per motivi di sicurezza le due canne saranno chiuse a fasi alterne e non sarà istituito il doppio senso di marcia. Da programma, dunque, la galleria riaprirà a fine giugno ma fino a quel momento la viabilità di Roma nord sarà sotto scacco: per raggiungere Pineta Sacchetti, Trionfale, il Policlinico Gemelli e l'ospedale San Filippo Neri si creerà un imbuto tra via dei Colli della Farnesina, via degli Orti della Farnesina, via della Camilluccia e via Cortina d'Ampezzo.

Se poi si sommano gli eventi in calendario - partite di campionato, incontri di rugby e degli europei di calcio all'Olimpico - il timore è a dir poco fondato. Per questo i residenti hanno lanciato una petizione online: «Rinviare la chiusura della Galleria Giovanni XXIII al periodo di chiusura delle scuole evitando la congestione del traffico nel quadrante nord della Capitale o creare un doppio senso di marcia nella canna che rimarrà aperta». Le adesioni crescono di minuto in minuto.

Mercoledì 8 Gennaio 2020, 05:01

