Flavia Scicchitano

Carlo Cafarotti, assessore allo Sviluppo economico di Roma Capitale. La delibera di giunta del 22 maggio consente a bar e ristoranti di ampliare le concessioni di suolo pubblico o di richiedere una nuova occupazione. I municipi eseguiranno controlli ex post. Si teme però un'occupazione selvaggia...

«L'obiettivo è garantire maggiori spazi agli esercenti in virtù di un necessario distanziamento sociale. La concessione di un +35% è una misura compatibile con tutti gli interessi coinvolti per dare possibilità agli esercenti di rimanere profittevoli».

Nei municipi i controlli avranno tempi lunghi e nel frattempo occupazioni irregolari potrebbero generare il caos.

«Come istituzione non possiamo che presupporre il rispetto delle regole date. In caso di false dichiarazioni si va incontro a responsabilità penali. Chi presenta domanda si guardi bene dal commettere abusi. Ogni altro comportamento sarà pesantemente represso».

Cioè?

«Abbiamo fatto un lavoro di sburocratizzazione della procedura, la fase istruttoria è estremamente semplificata. Dare 60 giorni al Municipio per perfezionare il rilascio del titolo concessorio è più che congruo rispetto alle dotazioni organiche».

E i vigili che faranno?

«Si procederà con controlli a campione ma tutte le segnalazioni di anomalie saranno oggetto di riscontro puntuale».

Quante domande sono arrivate finora?

«In dieci giorni ne sono arrivate diverse centinaia. Significa che la misura ha funzionato. Per i prossimi mesi, contando che a Roma gli esercizi di somministrazione sono 14 mila, ne aspettiamo alcune migliaia, un numero gestibile dalla macchina amministrativa».

Le concessioni temporanee potranno essere prorogate?

«Non è un'ipotesi sul tavolo. La misura è stata pensata in emergenza Covid e durerà fino a dicembre 2020».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Giugno 2020, 05:01

