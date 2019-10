Flavia Scicchitano

Bus danneggiati o malfunzionanti, stazioni metro chiuse una dopo l'altra per continui disservizi. E adesso sui trasporti della capitale aleggia anche il rischio di perdere i finanziamenti ministeriali per le linee metro A e B. La situazione dei mezzi pubblici romani è ormai sull'orlo del baratro e per i cittadini e i pendolari ai ritardi si aggiungono disagi a disagi.

Altre due stazioni della metro A chiuderanno infatti nei prossimi giorni. Dal 18 ottobre toccherà a Baldo degli Ubaldi, per problematiche legate alle scale mobili, aggiungendosi alla fermata Barberini, chiusa da mesi. La fermata subirà uno stop per circa tre mesi per consentire la revisione ventennale di 12 scale mobili e 7 ascensori, «attività obbligatoria in base alle vigenti norme sull'esercizio degli impianti di traslazione», fa sapere l'Atac. Subito dopo la riapertura si fermerà la stazione Cornelia, ancora una volta per permettere la manutenzione straordinaria degli impianti di risalita, ovvero scale mobili e ascensori. Ma lo stop delle sotterranee romane, con tutte le ripercussioni che ricadranno sulla mobilità cittadina, a partire dal traffico in uno dei quadranti più congestionati di Roma, non è l'unica grana per il Campidoglio. «Se entro il 31 dicembre 2020 non saranno presentati gli ogv, gli obblighi giuridicamente vincolanti, ovvero i contratti, i finanziamenti ministeriali di 425 milioni per le metro A e B saranno persi, e i soldi che non spende Roma li potrebbe spendere una grande città del Nord». La doccia fredda arriva da Enrico Sciarra, direttore amministrativo dell'Agenzia Roma servizi per la Mobilità, in occasione di una riunione della commissione capitolina Mobilità per fare il punto sulla convenzione siglata negli scorsi mesi tra ministero dei Trasporti e Roma Capitale per l'ammodernamento delle linee A e B, l'acquisto di nuovi treni, la manutenzione e la sostituzione dell'armamento, divisi tra Atac e Roma Metropolitane come stazioni appaltanti. Si tratta, fanno sapere, di 3 progetti di Atac, 3 di Roma Metropolitane e 1 del dipartimento capitolino. Per i tre progetti Atac, Stefano Guadalupi, direttore Pianificazione e Contratti di servizio della municipalizzata, punta il dito sul Campidoglio: Siamo in attesa di ricevere la delibera di Giunta che disciplina il nostro ruolo di stazione appaltante».

Martedì 15 Ottobre 2019, 05:01

