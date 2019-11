Flavia Scicchitano

Buche killer grandi come crateri si moltiplicano in ogni quartiere della città. E' bastato qualche giorno di pioggia per trasformare le strade della capitale ancora una volta in una groviera. E come ogni anno la storia si ripete: puntuali con l'arrivo dell'autunno e del maltempo, le voragini dell'asfalto tornano a farla da padroni, mettendo a rischio l'incolumità dei cittadini romani.

Una situazione che negli ultimi giorni ha assunto toni davvero allarmanti: da Monteverde a Pineta Sacchetti, da Ostia alla Salaria, l'asfalto si è sgretolato mandando in buca motociclisti, autovetture e pedoni. L'acqua ha allargato le buche già esistenti e creato nuovi solchi colpendo le strade di tutti i quartieri di Roma.

Le zone che versano in condizioni peggiori risultano essere: Ostia, Casilina, Salaria, Ardeatina, Trionfale, Cristoforo Colombo, Cassia, Centocelle. Sono decine gli incidenti totalizzati in pochissimi giorni. In una sola serata una buca coperta d'acqua in via Leone XIII ha messo ko tredici automobilisti, finiti con i pneumatici a terra per colpa di una voragine sulla corsia di sorpasso in direzione Monteverde.

Le gomme di alcune auto sono letteralmente esplose dopo essere state tagliate con il rischio sfiorato di tamponamenti o, peggio ancora, invasione di carreggiata e schianti contro il guardrail. Ma nell'elenco purtroppo non figurano solo pneumatici squarciati, danni a cerchioni, ammortizzatori e semiassi. Non sono mancati infatti incidenti più gravi ai danni di centauri sulle due ruote che, attraversando la città in sella a moto e scooter, sono costretti a viaggiare in stato di pericolo costante: diversi motociclisti a causa dell'impatto con la buca hanno perso il controllo del mezzo finendo per terra con conseguenze più o meno gravi. Fortunatamente negli ultimi giorni non si sono registrati incidenti mortali. E anche per i pedoni non va meglio. Il dissesto stradale, i marciapiedi sconnessi, le crepe e i saliscendi dell'asfalto totalizzano ogni anno, soprattutto nei cittadini più anziani, slogature e fratture con corse immediata all'ospedale. Ma se nella maggior parte dei casi queste trappole non producono effetti letali il rischio non è mai scongiurato. Oggi è previsto un vertice straordinario in Campidoglio per trovare una soluzione veloce al problema voragini.

Giovedì 14 Novembre 2019

