`Flavia ScicchitanoBalduina sprofonda. E' con il ritmo di una voragine ogni dieci giorni che ormai l'asfalto nel quartiere di Roma nord sulle pendici di Monte Mario continua a collassare. Ieri l'ultimo cratere si è aperto in via Cesio Basso: intorno alle 7.30 del mattino la strada ha ceduto travolgendo una jeep parcheggiata, rimasta in bilico con la ruota posteriore nel vuoto.Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i tecnici di Acea e gli agenti della Polizia locale, che hanno accertato l'apertura della buca con sotto dell'acqua. La strada è stata chiusa, rimanendo percorribile solo fino al civico 7. Nulla di nuovo, purtroppo, per un quartiere devastato da maxi crateri, strade dissestate, condutture colabrodo. Facendo un giro tra le vie della zona la situazione appare chiara: strade transennate, recintate, chiuse al traffico, per buche, lavori, smottamenti del terreno. I cantieri aperti sono deserti, abbandonati, e le carreggiate, ridotte alla metà, un imbuto per automobili. Dalla frana del 14 febbraio scorso, che inghiottì parte di via Livio Andronico, adiacente al cantiere dove una volta sorgeva la scuola Santa Maria degli Angeli, la situazione non è che peggiorata. Il 18 febbraio un altro smottamento colpì via Appiano, il 28 marzo, fu scoperto in via Pereira un cratere sotterraneo. Ma questo è niente rispetto a quanto accaduto pochi mesi dopo: il 14 maggio una nuova voragine, in via Damiano Chiesa, ha costretto a chiudere la principale arteria di collegamento con via Pineta Sacchetti e la zona del Trionfale. Ancora oggi, a distanza di cinque mesi, la strada della Valle dell'Inferno è interdetta dalla Balduina in direzione Gemelli, con fortissime ripercussioni sulla viabilità di tutto il quadrante. In tempi più recenti, poi, il 28 settembre scorso, l'asfalto si è sbriciolato in via Ugo de Carolis, per cui è stato chiuso il tratto di strada fra piazza Giovenale e largo Giorgio Maccagno. Il 19 settembre è stata, invece, la volta della voragine di via Festo Avieno e a inizio giugno quella del cedimento di via Attilio Friggeri. Traffico in tilt, code, imbottigliamenti sono ormai la normalità. Viale Medaglie d'Oro, per esempio, è un cantiere a cielo aperto: numerose recinzioni per lavori in corso restringono la carreggiata, intrappolando automobilisti e pedoni. E ancora via Trionfale, nel tratto che collega via Nevio con piazza Igea, è ridotta alla metà. Per ultima via della Balduina, ancora oggi transennata per la caduta di un albero rimosso mesi e mesi fa.riproduzione riservata ®