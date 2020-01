Flavia Scicchitano

Aria della capitale sempre più inquinata. E se anche oggi le centraline registreranno valori di Pm10 superiori al massimo di legge (50 microgrammi al metro cubo) non è escluso un nuovo blocco per i diesel Euro 6. Come già accaduto settimane fa - non senza polemiche - gli sforamenti delle polveri sottili potrebbero innescare, infatti, l'adozione di un nuovo provvedimento sindacale volto a vietare la circolazione privata a tutte le auto più inquinanti e ai diesel fino a Euro 6. Di fatto la situazione non sembra andare a migliorare.

Nonostante il primo lento ritorno alla normalità dopo i tre giorni di stop anche ai diesel a metà gennaio (a seguito della prima giornata di blocco erano diventate 9 su 13 le aree di Roma che superavano i valori consentiti di Pm10, come certificato dell'Arpa Lazio) e il blocco totale del traffico nella prima domenica ecologica del 19 gennaio scorso, l'aria peggiora di nuovo. L'assenza di piogge e la presenza, al contrario, dell'alta pressione, hanno riportato i valori di Pm10 sopra i livelli massimi previsti dalla legge. E per contrastare l'inquinamento una nuova ordinanza della sindaca Virginia Raggi ha disposto altri tre giorni di stop (sabato 25, domenica 26 e lunedì 27), per i veicoli più inquinanti. Ieri la limitazione della circolazione veicolare privata nella cosiddetta Fascia Verde ha riguardato (oltre ai divieti già previsti dalla D.C.S. n. 4/2015) ciclomotori e motoveicoli Euro 0 ed Euro 1, autoveicoli benzina Euro 2, dalle 7.30 alle 20.30. Ma anche questo potrebbe non bastare.

Se oggi i livelli di Pm10 non torneranno a scendere, l'idea del Campidoglio è quella di un nuovo stop ai veicoli diesel Euro 6. E il meteo non è certo favorevole: per i prossimi giorni non sono previste piogge abbondanti in grado di ripulire l'aria della capitale e di scongiurare, quindi un nuovo blocco. Secondo i dati dell'Arpa Lazio, giovedì sono stati infatti superati ancora una volta i limiti di polveri sottili in 7 centraline delle 11 che hanno monitorano la qualità dell'aria nella Capitale. In particolare gli sforamenti sono stati registrati nelle centraline di Preneste, Magna Grecia, Cinecittà, Bufalotta, Cipro, Tiburtina (il dato peggiore: 73 ug/m3) e Malagrotta.

Martedì 28 Gennaio 2020, 05:01

