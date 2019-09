Flavia Schicchitano

Stop ai rifiuti nel Tmb Salario. La Regione Lazio ha definitivamente revocato l'AIA, l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto per il trattamento meccanico biologico di via Salaria. Così lo stabilimento, distrutto a dicembre scorso da un incendio, sarà completamente dismesso.

«Con determina della Direzione regionale per il Ciclo dei Rifiuti - ha comunicato l'assessore regionale ai Rifiuti, Massimiliano Valeriani - è stata ritirata l'Autorizzazione Integrata Ambientale all'azienda Ama per l'impianto di trattamento dei rifiuti di via Salaria. Nel centro del Salario, dunque, non potranno essere più stoccati e trattati i rifiuti indifferenziati da parte dell'azienda capitolina. Dopo la richiesta avanzata dall'Ama - ha aggiunto Valeriani - la Regione ha mantenuto il suo impegno con le istituzioni locali e i cittadini del quadrante Salario. Ora l'azienda proceda in tempi brevi alla bonifica e alla riqualificazione ambientale».

Si scrive così la fine di un incubo anche per i cittadini del quadrante Fidene, Villa Spada e Nuovo Salario, che dopo anni di disagi e miasmi vincono la loro battaglia. «Il Tmb salario non riaprirà mai più - ha confermato la sindaca di Roma, Virginia Raggi - Avevamo chiesto alla Regione Lazio di revocare l'autorizzazione ad utilizzare quell'impianto per i rifiuti e finalmente è arrivata la comunicazione ufficiale ad Ama. È una grande vittoria per la città e i residenti». Esultano i residenti: «Era ora», si legge in un enorme post sulla pagina Fb.

Presto spiegato anche il perché dei cattivi odori che continuano a provenire dall'impianto. «Il lavoro di normalizzazione dell'area procede e la ragione della puzza è dovuta alla movimentazione e allo svuotamento delle 5.000 tonnellate di Fos (la frazione organica stabilizzata) ancora presente, che è rimasta lì dal giorno dell'incendio, e per la quale finalmente è stata eseguita la caratterizzazione e individuato il tipo di collocazione in discarica - ha chiarito il presidente del III Municipio, Giovanni Caudo - Gli odori sono quindi la prova che il lavoro di dismissione prosegue e che siamo, di fatto, all'ultimo atto di questa vicenda, sulla via della normalizzazione e della rinascita definitiva di quest'area. La nuova gestione di Ama prosegue nel dare seguito agli impegni presi».

riproduzione riservata ®

Giovedì 12 Settembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA