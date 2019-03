Flat tax famigliare, 25 miliardi di spesa

Mario Landi

Il Decretone su Reddito di cittadinanza e Quota 100 ottiene il via libera delle Commissioni di Montecitorio e si prepara ad approdare oggi in Aula. Ma, dopo aver avvistato la recessione, il governo guarda ora al rilancio della crescita come priorità assoluta. L'obiettivo è imprimere un vero e proprio shock all'economia.

Il Mef (Ministero di Economia e Finanza, guidato da Giovanni Tria) vorrebbe approvare un unico pacchetto in cui far confluire misure su cantieri, appalti, investimenti pubblici e privati. Secondo indiscrezioni, per le imprese ci sarebbero il ritorno del super-ammortamento per gli investimenti in beni strumentali, il ripristino del credito di imposta su ricerca e sviluppo, la stabilizzazione del taglio dei premi Inail. Sotto la lente rientrerebbe anche un pacchetto ad hoc studiato dal settore immobiliare con la riduzione dell'Imu per quattro anni, il taglio dell'imposta di registro, la detraibilità degli interessi passivi sui mutui e rimborsi fiscali per ristrutturazioni più veloci.

Sul fronte fiscale, la mini-Ires al 15% sugli utili reinvestiti e sulle nuove assunzioni non sembra aver ottenuto finora il successo sperato: quindi il governo già ipotizza un taglio dell'aliquota dal 24% al 20% in due fasi successive, tra il 2020 e il 2021. Allo studio della Lega di Salvini c'è peraltro la fase 2 della flat tax: aliquota al 15% con deduzioni, calcolata non sul reddito del singolo, ma su quello familiare. Un intervento più costoso del bonus 80 euro o della somma di Reddito e Quota 100. Addirittura, secondo alcune fonti, le simulazioni fatte proprio dal Mef indicano un costo oltre 50 miliardi di euro. «Anche laddove si dovesse fissare la soglia dei 50 mila euro nelle dichiarazioni dei redditi familiari complessivi - spiegano i tecnici - staremmo su un costo intorno ai 25 miliardi».

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA