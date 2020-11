Fiumicino resta il miglior aeroporto

Fiumicino miglior aeroporto d'Europa per il terzo anno consecutivo. Non era mai accaduto che uno scalo europeo di grandi dimensioni si aggiudicasse per tre volte di seguito il Best Airport Award dell'Airports Council International Europe, l'associazione che riunisce oltre 500 aeroporti in tutto il continente.

L'ennesimo riconoscimento per il Leonardo da Vinci e per Aeroporti di Roma quest'anno ha anche una valenza più significativa: Fiumicino viene premiato anche per la lotta al Covid-19, con la riorganizzazione delle strutture per garantire il distanziamento tra i passeggeri e con strumenti di sanificazione e di controllo della temperatura corporea, presenti in tutta l'area dello scalo. Il premio va ad aggiungersi ad altri riconoscimenti, come le cinque stelle di Skytrax e i certificati di sicurezza Biosafety Trust Certification di Rina Service e l'Airport Health Accreditation.

«Siamo orgogliosi di questo premio, che testimonia il percorso virtuoso di Fiumicino che mira a coniugare la sicurezza sanitaria e la qualità dei servizi. Ora puntiamo a una progressiva ripresa della connettività aerea, sempre rispettando i protocolli anti-Covid», le parole di Marco Troncone, ad di Adr.(E. Chi.)



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 18 Novembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA