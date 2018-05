Fiumicino, nasce la Business city

Giovedì 24 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Sette edifici distribuiti tra tre piazze verdi, 77mila mq di uffici ispirati ai principi del co-word ing, 8.600 mq di spazi retail e food&beverage e 5.200 mq di spazi congressuali. Sono alcuni dei numeri della Business city che nascerà tra il 2023 e il 2024 all'aeroporto di Roma Leonardo Da Vinci su un totale di 91mila metri quadrati di spazi e servizi dedicati al business e non solo.La nuova zona sarà direttamente collegata con l'aeroporto, la ferrovia e l'autostrada. Il progetto di questa business city è stato presentato questa mattina al Leonardo da Vinci dai vertici di Adr e Atlantia, Ugo De Carolis e Giovanni Castellucci alla presenza il sindaco di Roma, Virginia Raggi, del sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, e del presidente dell'Enac, Vito Riggio. I lavori per il nuovo Business Center inizieranno nel secondo semestre 2018 con l'inaugurazione prevista in due fasi: la prima tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023 (i primi 4 edifici) e la seconda nel 2024 (i successivi 3).L'investimento totale a carico dei privati sarà di 190 milioni di euro. Il distretto beneficerà di due nuovi hotel per un totale di 700 nuovi posti letto e un centro congressi da 1300 posti per convegni ed eventi giornalieri e plurigiornalieri. Sarà un nuovo quartiere urbano che ospiterà mediamente 10.000 persone, 5 mila addetti e circa 5 mila visitatori al giorno. «La Business City- ha detto De Carolis- sorgerà sul sedime aeroportuale con i più moderni canoni di efficienza e sostenibilità» su un'area che oggi ospita manufatti industriali di fronte ai terminal accanto alla fermata ferroviaria dello scalo. Le demolizioni inizieranno presto.