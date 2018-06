Venerdì 8 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Fiumicino, Anzio,Viterbo i centripiù importantiSono 47 i comuni del Lazio chiamati alle urne (il 12% circa dei 378 comuni della regione). Tra questi, 11 hanno più di 15.000 abitanti: si tratta della soglia minima per applicare il sistema elettorale maggioritario a doppio turno. L'eventuale turno di ballottaggio, quindi, è previsto per il 24 giugno. In provincia di Roma andranno alle urne 16 comuni, tra questi potrebbero andare al ballottaggio Anzio, Fiumicino, Pomezia, Santa Marinella e Velletri, nella provincia di Frosinone sono 15 i comuni al voto, tra cui Anagni, Fiuggi e Ferentino con più di 15 mila abitanti, in provincia di Latina sono in 7 tra cui Aprilia, Cisterna e Formia, in provincia di Rieti sono 4 i comuni al voto e in provincia di Viterbo sono 5 compreso lo stesso capoluogo, l'unico con più di 15mila abitanti.(L.Loi.)