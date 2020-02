FIUMI DI DROGA

Tom Abram

Produzione e consumo di droga in aumento, soprattutto tra i giovani, e prezzi di mercato più bassi, con un fatturato annuo per il narcotraffico che tocca i 450 miliardi di dollari. Una diffusione preoccupante che riguarda non solo le droghe naturali ma soprattutto le sostanze sintetiche, potentissime, pericolose, difficili da intercettare e facili da vendere spesso anche sul web.

Il quadro allarmante è stato tracciato nella prima giornata del convegno No Drug no problem dagli esperti del settore italiani e di altri 56 paesi che hanno contatti con l'Italia per il traffico di droga. Alla due giorni, in corso a Roma e organizzata in sinergia fra la Direzione centrale per i servizi antidroga del Dipartimento della Polizia-ministero dell'Interno e il Dipartimento Politiche antidroga della Presidenza del Consiglio, partecipano anche le principali agenzie investigative di settore tra cui Dea e Interpol.

L'evento arriva in un momento particolarmente delicato, in cui - come ha rivelato l'Osservatorio europeo sulle droghe - ci sono sempre più sostanze stupefacenti a disposizione, soprattutto sintetiche e di nuova invenzione, e che costano sempre meno. Si abbassa inoltre l'età media e si amplia la platea dei consumatori. Il comandante generale della guardia di Finanza Giuseppe Zafarana ha sottolineato il ruolo delle mafie nel connettere le aree di produzione con le piazze occidentali, realizzando enormi profitti. Giovanni Nistri, comandante generale dell'Arma dei carabinieri, si è soffermato sulla questione delle nuove droghe, da intercettare il prima possibile, anticipando l'impatto drammatico che queste avrebbero sui giovani anche grazie alla commercializzazione sul web.

Il capo della Polizia Franco Gabrielli ha invece ribadito quanto sia importante la cooperazione tra diversi stati per rendere più incisiva la lotta al narcotraffico ma ha anche sottolineato il grande ruolo che spetta a tutta la società per ridurre la platea di consumatori attraverso efficaci campagne di prevenzione.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 21 Febbraio 2020, 05:01

