Fissata la data del processo ai Casamonica per l'assalto al bar

Si terrà il 27 luglio l'udienza preliminare nei confronti dei 4 indagati ritenuti responsabili del raid punitivo al Roxy bar alla Romanina dove, due mesi fa, vennero pestati il titolare dell'esercizio commerciale e una cliente disabile intervenuta in sua difesa. Quel giorno verrà discussa la richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla Procura di Roma nei confronti di Antonio Casamonica, Alfredo, Vincenzo ed Enrico Di Silvio, tutti finiti agli arresti l'8 maggio scorso perché accusati, a seconda delle posizioni, di lesioni, minacce e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. Un'udienza in cui le difese degli imputati potrebbero decidere di chiedere per i loro assistiti un rito alternativo a quello ordinario. L'assalto al bar di via Arzilai era avvenuto in pieno giorno quando nell'esercizio commerciale entravano gli arrestati con il chiaro intento di affrontare a muso duro il proprietario. Pochi attimi e uno di loro, non curante della presenza di alcuni avventori del locale e sotto l'occhio vigile della telecamera di sicurezza, gridava: «Qua comannamo noi. Devi chiudere questo bar altrimenti ti ammazzo, te ne devi andare ti facciamo chiudere».