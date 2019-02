Venerdì 8 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

FIRENZEUN AMORE DI VINOChianti e Morellino di Scansano. Ci saranno queste due rinomate etichette toscane al centro di Chianti Lovers, la manifestazione di successo che, in anteprima, domenica punterà a raddoppiare i numeri della scorsa edizione, con centocinquanta aziende presenti, legate al territorio, e più di quattromila visitatori attesi. Presso la Fortezza da Basso, dalle ore 16 alle 21, gli appassionati del nettare di Bacco potranno degustare numerosi vini in mescita ed apprezzare tutte le sfumature che distinguono i terroir toscani. In vetrina, per il Chianti, arriveranno i fiori all'occhiello delle aziende di Rufina, Montalbano, Colline Pisane, Montespertoli, Colli Fiorentini, Senesi e Aretini, per il Morellino, invece, le eccellenze di venticinque cantine della Maremma. Marchio docg e riserva per tutte le bottiglie. info 055333600, www. consorziovinochianti.it, www.consorziomorellino.it, ingr. 15 euro