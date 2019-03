FIRENZE

Il gusto di Pitti

Edizione numero quattordici per Pitti Taste, il salone del gusto che celebra le eccellenze alimentari dello stivale, da domani a lunedì presso la stazione Leopolda di Firenze. Protagoniste assolute quasi quattrocento aziende italiane con un ventaglio di proposte di alto livello, che raccontano la qualità anche oltreconfine. Insieme all'assaggio dei prodotti, disponibili per l'acquisto, si potranno apprezzare le creazioni di quattordici brand, in vetrina con oggetti di design, come attrezzi e capi di abbigliamento. E mentre il Teatro dell'Opera sarà set di incontri, degustazioni e presentazioni di libri, il salone si scalderà con il calore di Letture al forno, il fornito bookshop a tema. Tra gli eventi in calendario, domani è previsto un talk sul panino gourmet, da gustare come le iniziative FuoriDiTaste, tra cui installazioni, cene e spettacoli, in programma in tutta la città. Info www.pittimmagine.com

