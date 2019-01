Fiorentina e Spal, doppio colpo con Chievo e Parma

Lunedì 28 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO Valanghe di gol al Bentegodi ed al Tardini. Esultano le squadre in trasferta, Fiorentina e Spal, mentrre per diversi motivi schiumano di rabbia e rimpianti Chievo e Parma. I viola (in 10 dal 59' per il rosso a Benassi) passano 3-4 a Verona al termine di un match pazzo, con 7 gol, un rigore fallito (Lafont para su Pellissier il possibile 3-3 all'85'), tre pali, tante occasioni e mille polemiche arbitrali. I padroni di casa ce l'hanno soprattutto con il VAR Serra per l'annullamento di un gol a Giaccherini e per un ulteriore penalty non concesso su Pellissier.Emozioni a mille anche a Parma, con la Spal che rimonta da 2-0 a 2-3, torna a vincere in campionato dopo 11 turni e riparte in chiave salvezza. Illusoria la doppietta di Inglese (11' su rigore e 53'). Gli estensi tra il 70' e l'87' ribaltano il punteggio grazie a Valoti, Petagna e Fares.