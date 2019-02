Fiorentina e Atalanta fuochi d'artificio: 3-3

Massimo Sarti

MILANO Franchi abbonato al 3-3: dopo quello di domenica sera in campionato tra Fiorentina ed Inter, ecco il pirotecnico pari tra la Viola e l'Atalanta nell'andata delle semifinali di coppa Italia, al termine di una delle partite più spettacolari della stagione. Solo gol (anche molto belli) ed emozioni, senza veleni. Nel ritorno del 23 o 24 aprile a Bergamo, la squadra di Gian Piero Gasperini potrà anche pareggiare sino al 2-2 ed accedere a quella finale che le manca dal 1996 (sconfitta proprio contro la Fiorentina), ma anche la compagine di Stefano Pioli potrà giocarsi sino in fondo le proprie possibilità per tornare dopo 5 stagioni a giocarsi la coppa nazionale.

Primo tempo pressoché fotocopia tra il doppio allungo dell'Atalanta e la doppia rimonta della Fiorentina. Al 16' zampata del rientrante Gomez, al 18' raddoppio di Pasalic, entrambi imbeccati da colpi di genio di Ilicic. Al 33' Chiesa accorcia dopo una fuga delle sue, sfruttando un'indecisione di Palomino. Passa pochissimo ed al 36' Benassi impatta in girata. Al 58' capolavoro dalla distanza di De Roon ed orobici di nuovo avanti. Sino al 79', quando Muriel insacca un cross di Chiesa. Brividi finiti? Assolutamente no, perché solo la traversa ferma Hateboer al 93'.

