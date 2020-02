Fiorello: «Mai più ospite, magari torno in gara»

Totò Rizzo

SANREMO - Non ha nemmeno il tempo di rispondere a due domande alla conferenza stampa di mezzogiorno che già Amadeus deve uscire di scena (o meglio, alzarsi dal tavolo) per interviste ai tg, riunioni con gli autori, accordi con gli ospiti. Niente paura: davanti al popolo degli inviati viene subito rimpiazzato da Fiorello che si diverte un sacco a mettere disordine tra gli interventi istituzionali, sempre mirati su argomenti aziendali e tecnici che atterrerebbero di noia perfino un allegrone. Almeno lui porta sorrisi.

La battuta del giorno è quasi sempre sua. Ieri, ad esempio, accortosi della presenza di Sabrina Salerno seduta tra dirigenti Rai e amministratori comunali ha urlato di stupore correndo ad abbracciarla: «Sabrinaaaaaaa, non ci vediamo dai tempi dell'Aquafan!».

Visto che è al tavolo ogni giorno potrebbe venire a presentare il festival il prossimo anno. «Ma non ci penso nemmeno, non mi ci vedo affatto ogni mattina qui tra dati d'ascolto, introiti pubblicitari, domande sul regolamento della gara, sulla scaletta della serata. A me piace improvvisare. L'ho già detto e lo ribadisco: Sanremo da battitore libero. Anche se in questo ruolo sono già venuto tante volte. Semmai potrei tornare a cantare in gara».

È un'ipotesi che in realtà non scarta, quella di ripresentarsi in competizione: «Mi piacerebbe. L'ultima volta in gara è stato venticinque anni con Finalmente tu che mi scrisse Pezzali. Non avrei nessuna difficoltà, ho tanti amici tra i musicisti. Una mattina potrei alzare il telefono e chiamare Jovanotti o Giuliano Sangiorgi dei Negramaro».

C'è ancora tempo comunque per decidere e così si torna sul Festival del suo amico Amadeus e sui dati d'ascolto della prima serata: «Lo avevo detto che se la tonaca di Don Matteo avesse avuto il suo effetto sugli ascolti e in effetti il 52,2% di share è un bel risultato, io stesso ho commentato su Twitter Minchia! mi sarei vestito da Maria De Filippi. E se i numeri dovessero darmi ragione anche stavolta, giuro: mi vesto da Cantante mascherato».

Giovedì 6 Febbraio 2020, 05:01

