Finto malato si fa ricoverare per rubare in ospedale

Martedì 3 Luglio 2018

«Non mi sento bene, ho dolori lancinanti». Così un 30enne si è presentato all'ospedale di Tor Vergata riuscendo a farsi ricoverare. Peccato che la sua fosse una salute di ferro e che il suo intento era ben diverso: sgraffignare qualcosa nel nosocomio. Per questo un romano, accusato dal pm Donatella Plutino di furto e tentata rapina, è stato condannato a 4 anni e 2 mesi.Visitato al triage e risultato in perfetta salute, veniva lasciato in sala d'aspetto per ulteriori approfondimenti. Ma di restare seduto con le mani in mano il giovane non ne voleva sapere. Così andava via e arraffava un microscopio dal laboratorio analisi e una borsa di una dipendente. Poi, come nulla fosse, usciva all'esterno e tentava di sradicare una bicicletta legata ad un palo per scappare. Peccato che il tutto avveniva davanti ad una guardia giurata che gli impediva il furto.(D. M. R.)